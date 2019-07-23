Продажи новых квартир в Праге снизились

Такие данные приводятся в исследовании компании Ekospol.
«Меры регулирования Чешского национального банка (ЧНБ), которые значительно ограничили доступность ипотеки, стали серьезным ударом по рынку недвижимости. Де-факто они отрезали весь средний класс от собственного жилья в столице: по оценкам банков, около 20% заявителей не смогут получить ипотеку», — прокомментировал Эвжен Корец, глава компании Ekospol. По его словам, рынок новых квартир остается в кризисе.
«В прошлом году были ужесточены условия предоставления ипотеки. Те, кто был заинтересован в покупке квартиры, подготовились к этому заранее. Поэтому в текущем году на рынке меньше сделок», — сказал экономист ČSOB Петр Дуфек.
Среди других факторов слабых продаж он назвал более высокие процентные ставки по сравнению с предыдущими годами. Хотя ипотека в последние месяцы была относительно недорогой, процентные ставки по-прежнему значительно выше, чем в 2016 и 2017 годах. В то время средняя ставка составляла 2%.
Ekospol более 13 лет следит за рынком новых квартир в Праге. Методология разработчика также используется Институтом планирования и развития города Праги (IPR).
Источник: novinky.cz