Ставки по ипотечным кредитам могут достичь исторического минимума

По оценкам финансовых экспертов, эпидемия коронавируса приведет к удешевлению кредитов — ипотечные ставки могут упасть до 1,5%, что является рекордным показателем.

Тарифы по ипотеке снижались почти весь прошлый год, однако в январе этого года стали расти. В связи с пандемией коронавируса Чешский национальный банк снизил ключевую процентную ставку на 0,5 процентных пункта — до 1,75%, чтобы смягчить последствия кризиса. Как отметил экономист Лукаш Кованда, это было самое значительное сокращение за последние одиннадцать лет. По мнению экспертов, банки отреагируют в ближайшее время — ипотека станет дешевле.

«У нас наступит эра очень дешевых денег, которая продлится несколько лет. Многие центральные банки снизили процентные ставки до нуля, а другие собираются сделать это. Более того, деньги поступают в экономику через покупку государственных облигаций. Эти шаги постепенно станут очевидными при предоставлении кредитов в Чешской Республике. Процентные ставки по ипотеке начнут падать. Возможно даже, что исторические минимумы будут преодолены и ставки составят около 1,5%», — сказал Штепан Кржечек, главный экономист BH Securities.

Самые низкие ставки по ипотеке наблюдались в конце 2016 года, когда средний показатель по Fincentrum Hypoindex достиг 1,77%. По словам Кованды, можно ожидать, что до конца года средний показатель упадет ниже этого исторического минимума.

«Банки теперь будут значительно снижать ставки, в том числе потому, что уже наблюдается снижение интереса к ипотеке. Чехи все больше обеспокоены рецессией и связанной с этим потерей работы или частью своего дохода и переосмысливают свое намерение взять ипотеку. Банки должны удешевлять свои ипотечные продукты, чтобы сохранить интерес к кредитованию», — сказал Кованда.

Ожидаемое снижение процентных ставок поможет значительно сэкономить даже тем клиентам, которые ожидают периода фиксации в ближайшее время. Банки должны обратиться к ним с новой процентной ставкой на следующий период не позднее чем за три месяца до окончания периода фиксации.

Источник: novinky.cz