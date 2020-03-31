Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон

Правительство Чехии выплатит единовременную компенсацию в размере 25 тысяч крон индивидуальным предпринимателям (ИП), которые вынуждены были приостановить деятельность из-за введения чрезвычайных мер. При этом ИП должен выполнить несколько условий, сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

«Мы согласовали долгожданный закон о выплате компенсаций для самозанятых. Мы решили, что индивидуальные предприниматели, для которых бизнес является основной деятельностью, получат от государства разовую помощь в размере 25 тысяч крон», — сказала Шиллерова.

Для этого заявителям придется выполнить несколько условий. Во-первых, получить компенсацию смогут те, чей бизнес полностью остановился из-за карантина или условия ведения деятельности из-за этого были существенно затруднены. Во-вторых, в заявлении надо будет указать, что доходы ИП упали как минимум на 10% за последние три месяца. В-третьих, если предприниматель, который рассчитывает на компенсацию, занимался бизнесом в 2019 году, его годовой доход до вычета налогов должен составлять не менее 180 тысяч (или 15 тысяч в месяц).

Принимать заявления на выплату компенсаций от ИП будут местные налоговые инспекции. Предполагается, что деньги заявители получат уже в апреле.

Первоначально Минфин рассчитывал выплачивать предпринимателям 15 тысяч крон за каждый месяц простоя.

Источник: novinky.cz