С 22 октября в Чехии объявлен локдаун

Об этом сообщил министр здравоохранения Роман Примула в Twitter после заседания правительства.
Продуктовые магазины останутся открытыми. В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины домашних товаров. Оптовые магазины останутся открытыми.
Правительство рекомендовало работодателям поощрять работу сотрудников из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами.
Также будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким. Прогулки по парку или поездки за город разрешены, однако в группе не более двух человек (на членов семьи это ограничение не распространяется). Роман Примула рекомендовал людям проводить больше времени на свежем воздухе. Новые ограничительные меры действуют до 3 ноября.
«Мы решили принять меры, за которые я прошу прощения у всех. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда наблюдается резкий рост новых случаев заболевания, а меры, которые мы приняли в последние недели, не работают», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции.
По словам премьер-министра, если правительство не примет дополнительные меры, то 7-11 ноября произойдет коллапс системы здравоохранения.
Источник: novinky.cz