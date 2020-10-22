Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.27
USD
23.01
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04d 16 °C
Парламент Чехии принял закон о фиксированном налоге для самозанятых лиц

Парламент Чехии принял закон о фиксированном налоге для самозанятых лиц

Марина Коханкова 1171 0
Индивидуальные предприниматели смогут платить единый налог, в который будут включены взносы на социальное и медицинское страхование и подоходный налог. Ежемесячный платеж составит в следующем году 5469 крон. Соответствующий закон приняли депутаты чешского парламента 21 октября.
Парламент Чехии принял закон о фиксированном налоге для самозанятых лиц

Фиксированный налог смогут платить предприниматели, чей годовой доход не превышает 1 млн крон. Единая ставка означает, что самозанятый не должен будет платить дополнительные взносы на здравоохранение и социальное обеспечение и другие налоги, а только одну фиксированную сумму, которая покроет все. 

«Замечательно, что наконец-то появится фиксированный налог. Это облегчит жизнь мелким предпринимателям, уменьшит административные расходы и даст людям больше времени для ведения собственного дела. Я также хотел бы поблагодарить депутатов за то, что они наконец поддержали нашу поправку, увеличивающую лимит годовых доходов с предложенных правительством 800 тысяч до 1 млн крон. Таким образом, большая часть предпринимателей сможет использовать фиксированный налог», — сказал автор поправок депутат Ян Скопечек.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
индивидуальный предприниматель Чехия налоги Парламент ЧР законы
Читайте
по теме 
Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ
22.10.2020 09:43 Экономика
Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ
477 0
Министерство финансов предложило отсрочку EET до конца 2022 года
17.10.2020 10:46 Экономика
Министерство финансов предложило отсрочку EET до конца 2022 года
2294 0
Правительство одобрило пособия по уходу за ребенком для самозанятых и компенсации предпринимателям
16.10.2020 23:26 Экономика
Правительство одобрило пособия по уходу за ребенком для самозанятых и компенсации предпринимателям
2809 0
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
12.10.2020 10:48 Экономика
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
1986 0
Последние новости:
22
октября
Чаще всего люди заражаются covid-19 в семье и на работе
22.10.2020 12:26 Общество
Чаще всего люди заражаются covid-19 в семье и на работе
374 0
Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ
22.10.2020 09:43 Экономика
Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ
477 0
21
октября
Лондонский «Челси» заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха
21.10.2020 14:30 Спорт
Лондонский «Челси» заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха
621 0
С 22 октября в Чехии объявлен локдаун
21.10.2020 13:15 Экономика
С 22 октября в Чехии объявлен локдаун
14706 0
Деревом 2020 года выбрана яблоня из поселка Махова
21.10.2020 15:00 Общество
Деревом 2020 года выбрана яблоня из поселка Махова
959 0
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода
21.10.2020 12:00 Экономика
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода
1611 0
Срок действия водительских прав будет продлен
21.10.2020 10:02 Общество
Срок действия водительских прав будет продлен
1796 0
В Чехии 20 октября зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
21.10.2020 08:22 Общество
В Чехии 20 октября зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
3872 0
20
октября
Памятник Марии Терезии открыли в Праге в одноименном парке
20.10.2020 18:15 Культура
Памятник Марии Терезии открыли в Праге в одноименном парке
1267 0
В Чехии сгорели исторические железнодорожные вагоны, ущерб составил 81 млн крон
20.10.2020 13:41 Общество
В Чехии сгорели исторические железнодорожные вагоны, ущерб составил 81 млн крон
1933 0


Мобильная версия