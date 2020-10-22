Депутаты приняли закон о выплате пособий по уходу за детьми в период закрытия школ

Закон будет в ближайшее время рассмотрен Сенатом, после чего его должен подписать президент.
Депутаты приняли закон, предусматривающий выплаты самозанятым лицам, деятельность которых была приостановлена или полностью прекращена из-за правительственных мер, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
Размер выплаты составит 500 крон в день.
Депутаты также согласились отложить систему электронного учета продаж (ЕЕТ) до конца 2022 года. Отсрочка EET коснется не только секторов, для которых система ЕЕТ уже введена, но и для тех, которые пока не обязаны были регистрировать продажи. Это, например, ремесленники, врачи, таксисты, бухгалтеры или юристы.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz