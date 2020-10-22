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В ночь на 25 октября Чехия перейдет на зимнее время

В ночь на 25 октября Чехия перейдет на зимнее время

Марина Коханкова 1208 1
В три часа ночи 25 октября часы будут переведены на час назад. Чешская Республика, как и большинство других европейских стран, перейдет на зимнее время.
В ночь на 25 октября Чехия перейдет на зимнее время

Людям сейчас приходится менять время, как правило, только на настенных или наручных часах. На электронных устройствах, таких как телефон или компьютер, время корректируется автоматически. Те, кто едет на поезде дальнего следования или автобусе в момент изменения времени, будут в пути на час дольше.

При этом переход на летнее и зимнее время должен закончиться в следующем году на всей территории Европейского cоюза. Однако государства-члены еще не согласовали время, которое они хотят установить на весь год.

В Чешской Республике, согласно опросам, большинство людей против регулярного перехода на зимнее и летнее время, однако также нет единого мнения о том, какое время должно действовать круглый год. 

Летнее время было первоначально введено из-за экономии энергии, которая сейчас незначительна. Специалисты, напротив, отмечают негативные последствия перевода часов для здоровья человека. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия
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