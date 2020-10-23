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Глава МВД Чехии призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку

Глава МВД Чехии призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку

Марина Коханкова 191 0
Заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку. По мнению Гамачека, министр также должен объяснить, что он делал в ресторане до полуночи, когда заведение в связи с правительственными мерами должно было быть закрыто.
Глава МВД Чехии призвал министра здравоохранения Романа Примулу уйти в отставку

Об этом Ян Гамачек сообщил на своей странице в Facebook.

«К сожалению, министр Примула потерял всякий авторитет в качестве главного лица борьбы с пандемией. Несмотря на то, что он является бесспорным экспертом и основным автором стратегии борьбе с covid-19, я считаю, что он не может продолжать работу в качестве министра здравоохранения Чехии», — написал Гамачек.

Так он отреагировал на опубликованные фотографии, на которых Примула 21 октября около 23:30 выходит из ресторана на пражском Вышеграде без медицинской маски. С ним вместе в этом же ресторане находился глава парламентского клуба ANO Ярослав Фалтынек. При этом с 14 октября согласно распоряжению министерства здравоохранения все рестораны в Чехии должны быть закрыты.

По словам Гамачека, все должны соблюдать правила, независимо от того, министр он или рядовой гражданин. Роман Примула и Ярослав Фалтынек должны объяснить, что они делали в ресторане незадолго до полуночи, когда он должен быть закрыт.

«Более того, игнорирование требования о ношении медицинских масок — это абсолютное издевательство над гражданами нашей республики. Невозможно, чтобы правительство и правящая коалиция были представлены людьми, не соблюдающими правительственные распоряжения. Это презрение к тысячам людей, которые сейчас борются с пандемией, спасая наши жизни», — сказал он.

Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Министерство внутренних дел Чехия коронавирус рестораны
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