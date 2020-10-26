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Минфин даст отсрочку по уплате НДС компаниям, которые пострадали от карантинных мер

Минфин даст отсрочку по уплате НДС компаниям, которые пострадали от карантинных мер

Марина Коханкова 556 0
Министерство финансов Чехии даст отсрочку по уплате НДС предпринимателям сферы розничной торговли и сферы услуг, на которых напрямую повлияли последние меры правительства. НДС за третий квартал и сентябрь можно будет заплатить до конца года.
Фото: Jan Halaška
Минфин даст отсрочку по уплате НДС компаниям, которые пострадали от карантинных мер

В то же время министерство отметило, что необходимо подать налоговую декларацию и контрольный отчет в установленные законом сроки. При этом проценты за просрочку уплаты налога браться не будут.

С 22 октября до 3 ноября правительство Чехии в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничило свободное передвижение людей. Исключение составляют поездки на работу, за покупками, к врачу или родственникам. В стране закрыты все магазины розничной торговли, кроме продуктовых и магазинов домашних товаров.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил в воскресенье, что «если чуда не произойдет, правительству придется ужесточить меры против распространения коронавируса». Он снова призвал людей соблюдать ограничения. По его словам, в нынешних мерах, которые действуют с четверга, есть «слишком много» исключений.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус налоги Чехия
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