Чешские предприниматели хотят получить от государства компенсации на 8 млрд крон

Государству предъявлены сотни исков о возмещении ущерба и убытков, которые возникли у людей и компаний вследствие ограничений, принятых правительством весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Заявления на общую сумму 8,2 млрд крон поступили в Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения Чехии.

Если к концу августа Министерство внутренних дел получило только 61 заявление на возмещение убытков в размере 518 млн крон, то к концу прошлой недели уже было подано 350 таких заявлений на общую сумму 4,77 млрд. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Гана Мала.

Претензии могут быть предъявлены в течение шести месяцев после того, как был нанесен ущерб. По словам пресс-секретаря, в министерства поступили иски о возмещении ущерба от физических лиц (59) и компаний (291).

«На основании заявлений компании требуют компенсацию за ущерб в размере 720,7 млн крон и упущенную выгоду в размере 4,05 млрд крон, то есть в общей сложности 4,77 млрд. Поданные заявления оцениваются соответствующими должностными лицами Министерства внутренних дел, каждый отдельный случай рассматривается индивидуально», — добавила Мала. В Министерство здравоохранения поступило еще 213 таких заявлений на общую сумму 3,45 млрд крон.

«Можно предположить, что это количество не окончательное и дальнейшие заявки в том же или большем объеме будут подаваться на постоянной основе», — признал министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Ян Гамачек.

Компании хотят компенсации в основном из-за закрытия магазинов, ресторанов или отелей, а частные лица требуют возместить в основном расходы, связанные с нереализованными зарубежными поездками.

Оценка заявлений и возможных судов будет означать миллионные расходы для Министерства внутренних дел. В связи с этим министерство подготовило публичный контракт на оказание юридических услуг. Его сумма оценивается более чем в 24 млн крон.

Источник: novinky.cz