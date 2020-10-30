Парламент Чехии одобрил единовременную выплату пенсионерам в размере 5000 крон

Выплату в размере 5000 крон все чешские пенсионеры получат в декабре 2020 года. Соответствующий закон 30 октября приняли в третьем чтении депутаты чешского парламента. Теперь закон должен одобрить Сенат.

Как ранее говорил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, пенсионеры в период пандемии коронавируса испытывали стресс, поэтому они должны получить единовременные выплаты по аналогии с пособиями, которые были выплачены индивидуальным предпринимателям. Некоторые члены оппозиции заявили, что рассматривают единовременную выплату пенсионерам как предвыборный популизм и коррупцию.

Выплата будет перечислена в декабре. Эта мера обойдется бюджету в 15 млрд крон. Пенсионерам не нужно будет подавать заявление на выплату, они получат деньги на счет или в виде квитанции на почте.

Источник: novinky.cz