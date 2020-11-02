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В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству

В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству

Марина Коханкова 2291 0
В этом году более трети чехов (38%) будут меньше тратить на рождественские подарки из-за пандемии коронавируса, а 3% вообще не планируют покупать подарки, свидетельствуют результаты опроса агентства Ipsos для компании GLS.
В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству

Даже крупные интернет-магазины осторожно относятся к оценкам. Например, CZC.cz ожидает, что до половины клиентов сократят свои расходы на электронику. По словам Томаша Пилски, коммерческого директора CZC.cz, клиентов пугает нестабильная ситуация и ухудшение финансового положения. При этом прошлое Рождество принесло магазинам рекордные продажи.

Однако снижение спроса в этом году может быть компенсировано более крупными инвестициями родителей и школ в дистанционное обучение, а также компаний в работу сотрудников на дому. «Например, продажи ноутбуков увеличились на 100%, вырос спрос на веб-камеры. Кроме того, можно ожидать, что тенденция роста доли онлайн-покупок сохранится, как это было в период весеннего карантина», — сказал Пилски.

По словам пресс-секретаря интернет-магазина Alza.cz Даниэлы Хованцовой, даже те, кто предпочитает обычные магазины, начинают делать больше покупок в интернете.

Руководство Mall.cz ожидает, что нынешняя ситуация не отпугнет людей от покупок, наоборот, интернет-магазин ожидает увеличения продаж.

«Мы ожидаем, что люди потратят примерно на 20% больше в конце года, чем в прошлом году», — сказал Якуб Стршештик, руководитель Mall Group.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус интернет магазины Рождество Чехия подарки
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