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Чехия является центром отмывания денег для иностранных ОПГ

Чехия является центром отмывания денег для иностранных ОПГ

Марина Коханкова 150 0
Чешская Республика — стратегическое место для иностранных организованных преступных групп. Они переводят в страну деньги, полученные от преступной деятельности за рубежом, говорится в отчете Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) за прошлый год.
Фото: Michaela Danelová
Чехия является центром отмывания денег для иностранных ОПГ

Риск проникновения так называемого токсичного капитала в банковскую систему через чешские банки серьезно угрожает международному положению Чехии, полагают в ведомстве.

«В Чешской Республике находятся большие объемы финансовых средств, происхождение которых неясно. Деньги переводятся в Чешскую Республику под предлогом ведения бизнеса или реализации проектов с иностранными инвестициями, а затем немедленно отправляются в пункт назначения, обычно в офшор», — объясняют в NCOZ.

По версии следствия, преступники проверяют внутренние правила, установленные отдельными банковскими учреждениями, и возможность прохождение нелегальных источников средств через Чешскую Республику. В штаб-квартире подчеркнули превентивную роль банков в этом отношении. «Они обнаруживают и захватывают большие объемы этих изначально проблемных средств, оценивают их как подозрительные транзакции и, таким образом, предотвращают фактическую реализацию подозрительной транзакции на начальной стадии», — сказал NCOZ.

Чаще всего эти деньги поступают из постсоветских государств, в меньшей степени из Германии, Польши, США и Великобритании, редко — из других европейских государств и Объединенных Арабских Эмиратов. Наиболее частыми целями являются оффшорные страны, а также Германия, Китай и постсоветские государства.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
преступность Чехия банки
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