Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.87
USD
22.93
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01n 7 °C
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,7%

Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,7%

Марина Коханкова 439 0
Уровень безработицы в Чехии в октябре составил 3,7%, при этом три предыдущих месяца данный показатель держался на уровне 3,8%. По состоянию на конец октября на учете на бирже труда состояли 271 685 человек. Это самый высокий октябрьский показатель с 2016 года.
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,7%

«Я думаю, что с учетом текущей экономической ситуации и пандемии это очень хорошие цифры. Это стало возможным благодаря правительственным программам, прежде всего программе Antivirus», — сказала министр труда и социальных дел Яна Малачова.

По мнению аналитиков, снижение уровня безработицы в Чешской Республике в октябре соответствует стандартным сезонным тенденциям и рост еще впереди. 

«Мы предполагаем, что в ближайшие месяцы безработица, вероятно, вырастет из-за сокращения сезонных работ, особенно в сельском и лесном хозяйстве. Новую работу начнут искать и сотрудники компаний, работающих в сфере услуг», — сказал Ян Кармазин, директор отдела занятости Управления труда Чешской Республики.

«Государственные программы поддержки, такие как Antivirus, создают искусственные рабочие места и сохраняют позиции, которые, возможно, никогда больше не будут представлять естественный рыночный интерес. Следовательно, нынешний низкий уровень безработицы следует рассматривать как заблуждение. Рынок труда еще не прошел «чистку», которая может поднять уровень безработицы до 8% в следующем году. Однако это не меняет того факта, что правительство очень хорошо справилось с первой волной пандемии с точки зрения ситуации на рынке труда», — полагает экономист и аналитик Лукаш Кованда.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
безработица работа Чехия Министерство труда коронавирус
Читайте
по теме 
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
02.10.2020 12:47 Экономика
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
2530 0
Треть чешских промышленных компаний планируют увольнения
08.09.2020 11:29 Экономика
Треть чешских промышленных компаний планируют увольнения
7386 0
Уровень безработицы в Чехии в августе составил 3,8%
03.09.2020 14:09 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в августе составил 3,8%
1780 0
Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,8%
04.08.2020 10:20 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в июле составил 3,8%
2081 0
Последние новости:
04
ноября
Глава фракции TOP 09 Мирослав Калоусек признался, что пил пиво в ресторане
04.11.2020 16:38 Общество
Глава фракции TOP 09 Мирослав Калоусек признался, что пил пиво в ресторане
1179 0
Чехия является центром отмывания денег для иностранных ОПГ
04.11.2020 13:10 Экономика
Чехия является центром отмывания денег для иностранных ОПГ
1871 0
В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» рисуют картины на стенах домов
04.11.2020 11:00 Культура
В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» рисуют картины на стенах домов
460 0
03
ноября
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
03.11.2020 16:07 Общество
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
4251 0
Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено
03.11.2020 13:10 Общество
Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено
2007 1
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе
03.11.2020 10:33 Общество
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе
2639 0
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований
03.11.2020 08:43 Общество
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований
934 0
02
ноября
В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда
02.11.2020 13:40 Общество
В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда
1093 0
В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству
02.11.2020 12:32 Экономика
В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству
3787 0
Репродуктивное число R снизилось до 1
02.11.2020 10:16 Общество
Репродуктивное число R снизилось до 1
4491 0


Мобильная версия