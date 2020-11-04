Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,7%

Уровень безработицы в Чехии в октябре составил 3,7%, при этом три предыдущих месяца данный показатель держался на уровне 3,8%. По состоянию на конец октября на учете на бирже труда состояли 271 685 человек. Это самый высокий октябрьский показатель с 2016 года.

«Я думаю, что с учетом текущей экономической ситуации и пандемии это очень хорошие цифры. Это стало возможным благодаря правительственным программам, прежде всего программе Antivirus», — сказала министр труда и социальных дел Яна Малачова.

По мнению аналитиков, снижение уровня безработицы в Чешской Республике в октябре соответствует стандартным сезонным тенденциям и рост еще впереди.

«Мы предполагаем, что в ближайшие месяцы безработица, вероятно, вырастет из-за сокращения сезонных работ, особенно в сельском и лесном хозяйстве. Новую работу начнут искать и сотрудники компаний, работающих в сфере услуг», — сказал Ян Кармазин, директор отдела занятости Управления труда Чешской Республики.

«Государственные программы поддержки, такие как Antivirus, создают искусственные рабочие места и сохраняют позиции, которые, возможно, никогда больше не будут представлять естественный рыночный интерес. Следовательно, нынешний низкий уровень безработицы следует рассматривать как заблуждение. Рынок труда еще не прошел «чистку», которая может поднять уровень безработицы до 8% в следующем году. Однако это не меняет того факта, что правительство очень хорошо справилось с первой волной пандемии с точки зрения ситуации на рынке труда», — полагает экономист и аналитик Лукаш Кованда.

Источник: ceskatelevize.cz