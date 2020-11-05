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Чешская крона значительно укрепилась по отношению к евро

Чешская крона значительно укрепилась по отношению к евро

Марина Коханкова 1950 0
Чешская крона значительно укрепилась по отношению к евро за последние два дня. В понедельник, 2 ноября, обменный курс составлял 27,13 кроны за евро. Впоследствии он укрепился во вторник до 26,92, а в среду составил 26,78 кроны за евро.
Чешская крона значительно укрепилась по отношению к евро

«Государственные ограничения постепенно усиливаются и в других странах, поэтому чешская крона уже не такая "золушка"», — сказал главный экономист Natland Group Петр Бартонь.

«Слабый доллар также помогает. По сравнению с неопределенностью, связанной с выборами в США, неопределенность в Чехии меньше, а уровень неопределенности — это главное, что определяет цену на валюту сегодня», — добавил он.

Крона укрепляется по отношению к доллару на 1,4%. В среду днем курс кроны по отношению к доллару США составил 22,92.

Курс чешской кроны резко упал во второй половине марта в связи с опасениями по поводу глобального распространения covid-19. Курс евро 24 марта составлял 27,81. Позже он снова начал укрепляться и в какой-то момент даже приблизился к границе в 26 крон за евро. Однако с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии курс кроны снова стал ослабевать.

Источник: novinky.cz

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Темы
курсы валют Чешская крона Чехия Евро Доллар США
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