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Финансовое управление начало принимать заявки на выплату компенсаций предпринимателям

Финансовое управление начало принимать заявки на выплату компенсаций предпринимателям

Марина Коханкова 313 0
Финансовое управление начинает прием заявлений от самозанятых лиц, а также учредителей малых фирм и людей, которые работали по договору и пострадали в результате ограничительных мер, принятых правительством в рамках борьбы с эпидемией.
Финансовое управление начало принимать заявки на выплату компенсаций предпринимателям

Заявки можно подавать, хотя соответствующий закон не прошел три чтения и пока не одобрен Сенатом. Планируется, что он вступит в силу после 13 ноября. Финансовое управление в последние дни получает огромное количество заявлений на выплату компенсаций на устаревших бланках, поэтому было принято решение открыть прием заявлений уже сейчас.

«Заявку можно заполнить онлайн на сайте Финансового управления, а затем отправить в местную налоговую инспекцию. Это можно сделать по электронной почте с отсканированным заявлением и подписью или в бумажной форме, которую нужно отправить по почте», — сообщил Михал Журовец, пресс-секретарь Министерства финансов Чехии.

Финансовая администрация приступит к обработке полученных заявлений сразу после завершения законодательного процесса (в настоящее время закон о компенсациях предпринимателям возвращен Сенатом в Палату депутатов, где ожидается его одобрение в течение недели с 9 по 13 ноября).

Право на компенсацию в размере 500 крон в день получат предприниматели, которые в связи с правительственными мерами вынуждены были ограничить или полностью прекратить свою деятельность. Выплаты будут производиться за каждый день ограничений в период с 5 октября по 21 ноября 2020 года, то есть максимум за 48 дней. При этом предпринимательская деятельность должна быть основным источником дохода для заявителя в период с июня по сентябрь 2020 года.

Источник: e15.cz

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Темы
компенсация Министерство финансов индивидуальный предприниматель бизнес Чехия коронавирус пособия
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