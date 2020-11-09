Количество постояльцев в отелях Чехии летом уменьшилось на 20%

Количество гостей в чешских отелях в третьем квартале 2020 года снизилось на 20,7% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составило 6 млн человек. Туристы провели в отелях и пансионах 17,4 млн ночей, что на 16,8% меньше, чем в прошлом году.

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Несмотря на спад, летний сезон восстановил спрос, поскольку во втором квартале посещаемость отелей в Чехии упала на 80%. По сравнению с прошлым годом интерес к пребыванию в гостиницах увеличился со стороны чехов, в то время как иностранцы путешествовали значительно меньше из-за мер по борьбе с коронавирусом, сообщило Чешское статистическое управление.



«Различные специальные ценовые предложения привлекли чехов в том числе в отели более высоких категорий. В пятизвездочных отелях количество туристов увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, а в четырехзвездочных отелях — на 38%», — сказал Павел Ванчура, руководитель Департамента статистики туризма и услуг ČSÚ.

С июля по сентябрь этого года 1,05 млн иностранных гостей посетили объекты размещения в Чешской Республике. В прошлом году в тот же период их было примерно на две трети больше. Почти 5 млн чехов воспользовались услугами отелей, пансионатов и кемпингов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Самым успешным в этом отношении оказался регион Карловых Вар, который посетили на 62% больше чехов, чем в прошлом году. На втором месте Либерецкий край (+26%).

Источник: ceskatelevize.cz