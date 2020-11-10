Дополнительных выходных 13 и 16 ноября не будет

Профсоюзы предложили правительству объявить выходным днем 13 и 16 ноября. Несмотря на поддержку этой идеи со стороны вице-премьера Яна Гамачека, правительство ее отклонило. По словам главы Минздрава Яна Блатны, у правительства нет таких полномочий.

«С эпидемиологической точки зрения было бы хорошо, если бы у нас было несколько выходных подряд», — сказал Блатны после встречи. Однако, по словам министра, в настоящее время нет правовой нормы, на основании которой государство могло бы ввести один или два дополнительных выходных.

«Поэтому, пожалуйста, примите это как мою просьбу о максимальном использовании home office или отпуска, чтобы большинство из нас могло провести четыре дня с максимальными ограничениями в плане личных контактов», — добавил министр.

Профсоюзы предложили объявить выходным днем 13 и 16 ноября. Вместе с выходными и национальным праздником 17 ноября чехи могли бы отдыхать 5 дней подряд, что, по мнению профсоюзов, помогло бы предотвратить распространение коронавируса и улучшить критическую ситуацию в больницах.

В Чешской Республике по-прежнему наблюдается высокий рост числа новых случаев заболевания и высокий процент положительных тестов, но данные последних дней показывают, что распространение инфекции замедляется. Репродуктивное число R в субботу, 7 ноября, снизилось до 0,9. В понедельник, 9 ноября, было выявлено 6048 новых случаев заболевания — на треть меньше, чем неделю назад.

Источник: novinky.cz