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В этом году многие компании в Чехии предлагают подработку

В этом году многие компании в Чехии предлагают подработку

Марина Коханкова 1008 1
Предрождественский сезон традиционно предлагает широкий спектр временных рабочих мест в логистике и розничной торговле. В этом году наблюдается повышенный спрос на работников, занятых неполный рабочий день, и со стороны производственных компаний. Им не хватает персонала из-за большого количества людей, которые не могут работать, находятся в карантине или вынуждены быть дома с детьми.
В этом году многие компании в Чехии предлагают подработку

По данным кадрового агентства Grafton Recruitment, производственные предприятия Южно-Моравского и Пльзеньского краев остро нуждаются в сотрудниках, работающих неполный рабочий день. Интерес к соискателям проявляют фирмы в Оломоуцком и Либерецком краях.

Однако в этом году потенциальных работников меньше, чем в прошлом. «Основная причина — нехватка иностранных рабочих, которые традиционно составляли значительную часть сезонной рабочей силы. Их нехватка больше всего ощущается в Либерецком крае, где компании обычно используют частично занятых сотрудников из Польши», — рассказал Мартин Мало из Grafton Recruitment.

По его словам, наоборот, растет интерес со стороны местных претендентов. Больше всего в подработке заинтересованы студенты, а также сотрудники предприятий общественного питания и других заведений сферы услуг, которые остались без работы из-за мер против распространения covid-19.

Традиционно наибольший интерес со стороны соискателей вызывают вакансии в сфере административной работы, на складах или в интернет-торговле. Меньше всего заинтересованы в производственной работе. Уровень интереса часто определяется графиком или гибкостью в выборе смен.

Почасовая оплата временных работников во многих регионах остается на прежнем уровне. Однако в городах Острава, Либерец, Брно и Пльзень он несколько увеличился по сравнению с прошлым годом. В среднем работающий неполный день сотрудник в Оломоуцком регионе зарабатывает 120 крон в час, в районе Брно или Остравы — 130 крон, а в некоторых регионах — до 140 крон в час.

Источник: novinky.cz

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работа Чехия коронавирус бизнес
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