Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны

Если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, как это происходит сейчас, в декабре откроются все магазины и заведения в сфере услуг, включая бары, рестораны, отели, бассейны и горнолыжные курорты. Об этом в интервью изданию Právо сказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

«Сегодня мы никому не можем обещать, будет это 28 ноября или 5 декабря. Но мы видим, что эпидемиологическая ситуация улучшается. Ключевым моментом является индикатор пандемии, и как только мы перейдем на третий уровень, то сможем открыть заведения, хотя и с некоторыми ограничениями», — сказал Гавличек.

«Наша цель — открыть все, но это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации», — добавил он.

По словам министра, в магазинах и ресторанах будут введены строгие гигиенические требования, количество людей в закрытых помещениях и за столом в ресторане будет ограничено.

«Нельзя сделать так, чтобы обычные канцелярские магазины открывались на четырнадцать дней раньше, чем магазины канцелярских товаров в торговом центре. Если бы мы сделали это до Рождества, мы бы разрушили их бизнес. Поэтому мы считаем так: давайте установим более жесткие ограничения, но для всех, по количеству людей в магазинах и так далее. Если мы начнем дозировать и сначала открывать часть магазинов, потом другую часть, мы создадим очень несправедливую конкурентную среду, а я этого не хочу», — сказал Гавличек.

Источник: novinky.cz