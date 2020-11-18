Интерес людей к ипотеке растет рекордными темпами

Пандемия коронавируса привела к одной положительной тенденции: с весны ставки по ипотечным кредитам снижаются, а объем выданных кредитов резко увеличивается. Аналитики полагают, что показатели 2016 и 2017 годов, когда было оформлено больше всего ипотечных кредитов, вероятно, будут превышены.

В октябре 2020 года чешские банки предоставили ипотечных кредитов на общую сумму 25,2 млрд крон, что на 3,2 млрд крон больше, чем в сентябре. В общей сложности было оформлено 8800 договоров на покупку жилья в кредит (на 1000 больше, чем в сентябре). Таким образом, октябрь стал вторым самым успешным месяцем в истории.

«Банки предоставили больший объем за один месяц только в ноябре 2016 года, когда люди, опасаясь нового закона о потребительском кредите, оформили ипотечные кредиты на сумму 29,7 млрд крон», — рассказал Йиржи Сикора из компании Fincentrum & Swiss Life Select.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в этом году, почти достиг отметки в 200 млрд крон. Это говорит о том, что предыдущий рекордный показатель 2016 и 2017 годов, когда банки предоставили ипотечные кредиты на сумму около 226 млрд крон, будет превышен. Чешские банки отмечают, что в ноябре сохраняется беспрецедентный интерес к ипотечным кредитам. Средняя сумма ипотечного кредита также продолжает расти, достигнув в октябре 2,86 млн крон.

Огромный интерес к ипотеке связан с тем, что банки (некоторые неоднократно) с весны снижали ставки по ипотечным кредитам. По индикатору Fincentrum Hypoindex средняя процентная ставка постепенно снижается седьмой месяц подряд. В октябре этот показатель составил 2,02%.

«В последний раз средняя процентная ставка по ипотеке была ниже 2% в марте 2017 года», — напомнил Сикора.

Источник: novinky.cz