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Чешские пивоварни готовятся к увольнениям

Чешские пивоварни готовятся к увольнениям

Марина Коханкова 1982 0
По данным Чешской ассоциации пивоварен, крупнейшие производители пива ожидают спада продаж на 20-40% от ежегодного объема, небольшие пивоварни — более чем на 50%. Опрос производителей пива в конце октября показал, что треть, в основном крупные производители, не исключают увольнений сотрудников.
Чешские пивоварни готовятся к увольнениям

«Продажи разливного пива снизились на 20% за первые девять месяцев года, и мы ожидаем, что к концу года это падение усилится как минимум до 30%. Подробные цифры будут опубликованы в конце года. В целом можно сказать, что у нас также наблюдается спад экспорта, off-trade немного растет, но это не может замедлить спад on-trade и экспорта», — рассказала исполнительный директор ассоциации Мартина Ференцова.

Off-trade означает продажу в закрытых упаковках, таких как бутылки или банки, on-trade — это продажа разливного пива в ресторанах.

«Мы очень эффективная компания с точки зрения количества сотрудников на единицу продукции, потому что в течение последних двадцати лет мы в основном боролись с нехваткой рабочих в регионе. Кризис рано или поздно прекратится. Если ситуация не ухудшится кардинально, мы постараемся сохранить всех сотрудников», — сказал директор пивоварни Svijany Роман Гавлик. По итогам прошлого года в компании работало 180 человек.

Пивоварня Primátor Náchod ожидает годичного падения продаж примерно на 30%, однако увольнять сотрудников пока не планирует. Такой же точки зрения придерживается и пивоварня Bernard.

«Семейная пивоварня Bernard намерена сохранить текущую занятость, она не хочет сокращать слаженную команду», — сказал пресс-секретарь пивоварни Радек Тулис. На пивоварне сейчас работают 211 человек. 

«Закрытие ресторанов и баров оказывает большое влияние на экономику пивоварни, больше, чем в среднем по отрасли, потому что она продает большую часть пива в кегах. Продажа пива в бутылках не изменит ситуацию и не заменит продажи разливного пива», — сказал Тулис.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус чешское пиво пивоварни Чехия работа
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