Чешский парламент утвердил отмену «супергрязной» зарплаты

Таким образом, после вступления закона в силу люди со средней брутто-зарплатой 34 тысячи крон будут получать примерно на 2500 крон больше. Это существенно обременит и без того рекордный дефицит государственного бюджета (в этом году около 500 млрд крон, в следующем — не менее 320 млрд крон). Общие дополнительные затраты бюджета в связи с отменой «супергрязной» зарплаты составят дополнительно 130 млрд крон.
Первоначально президент республики Милош Земан был против этого предложения. Он согласился принять вариант Бабиша только тогда, когда премьер-министр пообещал ему, что изменение будет действовать всего два года. Однако принятый законопроект не содержит подобного ограничения. По словам министра финансов Алены Шиллеровой, это невозможно по закону. В итоге предложение Бабиша получило поддержку в парламенте благодаря согласию оппозиционной ODS, которая продвигала аналогичную инициативу в предыдущие годы.
Источник: seznamzpravy.cz