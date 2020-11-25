Вице-премьер Чехии сомневается, что 30 ноября будут открыты магазины и рестораны

Откроются ли 30 ноября магазины, рестораны и заведения в сфере услуг, покажут ближайшие дни. Пока уверенности в этом нет, заявил 25 ноября на пресс-конференции вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

По его словам, снижение количества новых случаев заболевания идет не таким быстрым темпом, как хотелось бы. В некоторых регионах даже наблюдается рост показателей по противоэпидемической системе PES.

«Мы пока не можем сказать точно, как будет развиваться ситуация. Нельзя заявить на 100%, что ограничения будут сняты. Судя по тому, что мы слышим от экспертов, мы должны быть осторожны», — сказал Гамачек после заседания Центрального антикризисного штаба, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения.

Согласно статистике Минздрава, уже несколько дней в Чехии эпидемиологическая ситуация остается на уровне 57 баллов по шкале системы PES, что соответствует третьей степени риска. Самый низкий балл в Праге и ее окрестностях, а также в городах Пльзень, Оломоуц и Брно. Напротив, хуже всего ситуация в районах городов Раковник и Бенешов.

Правительство должно принять решение о переходе с четвертого на третий уровень в воскресенье, 29 ноября. Ключевыми будут данные о развитии эпидемии в ближайшие дни, сказал министр внутренних дел. Третий уровень по системе PES предполагает открытие всех магазинов, ресторанов и заведений в сфере услуг, а также отмену комендантского часа.

Во вторник в Чехии было подтверждено 5854 новых случая заражения коронавирусом. Это примерно на 1608 зараженных больше, чем неделю назад в тот же день.

Источник: novinky.cz