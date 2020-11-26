Бассейны в Чехии находятся под угрозой банкротства

В этом году бассейны и аквапарки в Чехии закрыты уже 118 дней. Новая противоэпидемическая система PES предусматривает такие жесткие условия, что отрасль находится под угрозой исчезновения. Бизнес-ассоциации предложили Министерству промышленности и торговли создать программу субсидирования бассейнов, сообщил Чешский союз туризма (ČUCR).

PES позволяет открывать бассейны с третьей степени риска на тех же условиях, что и проведение массовых мероприятий. На третьем уровне разрешено посещение бассейнов максимум для 10 человек, на втором уровне — до 50, на первом — до 100.

Хотя главный гигиенист Ярмила Ражова и Национальное агентство спорта готовятся дополнить систему PES специальной таблицей для занятий спортом, ее параметры пока неизвестны. Также неясно, будут ли новые параметры более благоприятными для бассейнов.

По данным ČUCR, правительственные меры затронули 1150 компаний, которые владеют или управляют бассейнами, аквапарками и т.д. В этих компаниях работает более 17 тысяч сотрудников, а годовой оборот превышает 8 млрд крон.

По мнению профсоюзов, плавательные бассейны не только теряют продажи. Многие технологии должны оставаться в эксплуатации, что связано с высокими затратами даже в период закрытия. По оценкам ČUCR, чешские бассейны из-за правительственных мер должны были слить не менее 400 тысяч кубометров воды. При этом государственная поддержка минимальна. Операторы могут воспользоваться программой поддержки занятости Antivirus или подать заявку на получение коммерческой арендной платы.

ČUCR, Ассоциация лечебных курортов и Ассоциация бассейнов и саун Чешской Республики предлагают создать программу Covid Pools. Компенсация может быть рассчитана, например, исходя их объема прошлогодних продаж.

Источник: novinky.cz