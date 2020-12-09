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Россию и Китай могут исключить из тендера по строительству энергоблока Дукованы

Россию и Китай могут исключить из тендера по строительству энергоблока Дукованы

Марина Коханкова 118 0
Тендер на строительство нового энергоблока на атомной электростанции Дукованы не будет объявлен до конца года, заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек. Возможно, участие в тендере не смогут принять российская и китайские компании.
Фото: archiv HN – Jan Schejbal
Россию и Китай могут исключить из тендера по строительству энергоблока Дукованы

Компания ČEZ, которая выступит инвестором проекта, заявила, что готова провести тендер, но ждет решения государства по предполагаемым претендентам. По словам Гавличека, рассматриваемые варианты включают сценарий, при котором все пять компаний будут приглашены к участию в конкурсе, второй вариант — пригласить только трех участников без России и Китая. Еще одна возможность — это так называемая модель 3 + 2, когда Россия и Китай могут участвовать в консорциумах поставщиков, но не будут лидерами, а остальные участники будут из Европейского Союза и НАТО. Последний вариант — отложить процедуру отбора до парламентских выборов в следующем году. Сам Гавличек назвал модель 3 + 2 наиболее приемлемой. «Мы сможем снизить цену и в то же время защитить интересы безопасности государства», — сказал он. Часть оппозиции критикует возможное участие России и Китая в тендере, среди прочего, обсуждается аспект безопасности.

«С экономической точки зрения, конечно, самый простой вариант № 1, то есть допустить к участию в тендере все пять компаний. Но если я увижу, что ряд парламентских партий придерживается другого мнения, то мы будем пытаться искать компромиссный вариант», — добавил он.

По имеющейся информации, в число возможных претендентов на участие в тендере на строительство энергоблока АЭС Дукованы входят российский «Росатом», китайская компания CGN, североамериканская компания Westinghouse, французская EdF и южнокорейская компания KHNP. По словам Гавличека, тендер на 90% подготовлен с технической и коммерческой точки зрения. Общая стоимость проекта составляет 162 млрд крон, из которых 70% — это инвестиции государства, а 30% — компании ČEZ.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Чехия аэс строительство конкурс
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