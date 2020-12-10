Десятки чешских ресторанов не закрылись в 20:00 в знак протеста

Десятки ресторанов и баров Чехии 9 декабря не закрылись в положенные 20:00. Таким образом владельцы заведений решили выразить протест против правительственных мер, в соответствии с которыми время работы было сокращено с 10 часов до 8 часов вечера.

Так, например, посетители ресторана Malý Janek в городе Йинце (Пршибрам) смогли остаться в заведении после 20:00. Примерно через час в ресторан приехала полиция и потребовала, чтобы люди покинули помещение. Владелец ресторана Йиржи Янечек сообщил ČTK, что цель акции была выполнена. Он надеется, что штраф за нарушение требований не будет высоким. «Никто не создал никаких проблем. Мы понимаем, что и гигиеническая служба, и полиция Чешской Республики выполняют свои обязанности», — сказал Янечек.

Более 20 ресторанов и баров остались открытыми в Теплице, люди нашли их список в социальных сетях. Полицейский патруль выезжал и к открытому ресторану U Rady в центре Остравы около половины девятого. В Праге как минимум два ресторана не соблюдали обязательное время закрытия в 20:00. Одним из них был ресторан U Zlatého Jelena, второй — Šeberák в Кунратице, откуда большинство гостей уехали после приезда полиции. В центре столицы рестораны и пабы не нарушали запрет на работу после 20:00.

Источник: seznamzpravy.cz