Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.35
USD
21.69
RUB
0.3
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 6 °C
Гавличек хочет закрыть рестораны и отели в пятницу, Гамачек — уже в среду

Гавличек хочет закрыть рестораны и отели в пятницу, Гамачек — уже в среду

Марина Коханкова 6458 1
Если правительство 14 декабря одобрит переход Чехии на четвертый уровень по противоэпидемической системе PES, рестораны и отели могут снова закрыться в конце недели. Об этом заявил министр промышленности Карел Гавличек.
Фото: Ondřej Deml
Гавличек хочет закрыть рестораны и отели в пятницу, Гамачек — уже в среду

Сейчас Чехия находится на третьем уровне, однако реальная оценка риска по системе PES уже неделю на четвертом уровне, что составляет от 61 до 75 баллов. Индекс риска по шкале PES в воскресенье увеличился до 71 балла. Поэтому в понедельник правительство примет решение об ужесточении противоэпидемических мер и переходе на четвертую степень риска. По словам министра Карела Гавличека, это изменение неизбежно.

«Будет дискуссия о том, как конкретно будет выглядеть этот режим. Таблица PES будет действовать, но мы обсуждаем, что будут сделаны исключения, например в области торговли и услуг. Больше не будет различий, являются ли они магазинами с ассортиментом A или B, торговля будет разрешена всем магазинам при соблюдении определенных ограничений», — пояснил Гавличек, выступая на телеканале Prima TV.
 
Напротив, обострение эпидемической ситуации может отразиться на повторном закрытии ресторанов и гостиниц. Гавличек предположил, что меры в отношении ресторанов будут приняты в пятницу, 18 декабря, однако министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек считает, что необходимо оперативно отреагировать на повышение индекса риска и закрыть рестораны и бары уже в среду, 16 декабря. 
 
Источник: seznamzpravy.cz

 

Рассказать всем:
Темы
правительство коронавирус Чехия рестораны магазины
Читайте
по теме 
Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах
11.12.2020 13:09 Общество
Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах
3121 1
Владельца пражского ресторана Šeberák задержала полиция
11.12.2020 12:17 Общество
Владельца пражского ресторана Šeberák задержала полиция
3018 1
Школьные каникулы могут начаться 18 декабря
10.12.2020 10:34 Общество
Школьные каникулы могут начаться 18 декабря
5363 1
Правительство рассматривает возможность перехода на четвертый уровень риска по системе PES
10.12.2020 08:47 Общество
Правительство рассматривает возможность перехода на четвертый уровень риска по системе PES
3441 0
Последние новости:
14
декабря
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают массовую вакцинацию против коронавируса
14.12.2020 10:42 Общество
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают массовую вакцинацию против коронавируса
167 1
С 16 декабря Германия закроет большинство магазинов и школы
14.12.2020 08:57 Общество
С 16 декабря Германия закроет большинство магазинов и школы
430 1
11
декабря
Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах
11.12.2020 13:09 Общество
Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах
3121 1
Владельца пражского ресторана Šeberák задержала полиция
11.12.2020 12:17 Общество
Владельца пражского ресторана Šeberák задержала полиция
3018 1
Сенат внес поправки в налоговый пакет и вернул его на рассмотрение в парламент
11.12.2020 11:02 Экономика
Сенат внес поправки в налоговый пакет и вернул его на рассмотрение в парламент
2264 1
10 декабря в Чехии выявлено 5864 новых случая заражения коронавирусом
11.12.2020 08:39 Общество
10 декабря в Чехии выявлено 5864 новых случая заражения коронавирусом
2389 1
10
декабря
Рост инфляции в ноябре замедлился до 2,7%
10.12.2020 16:13 Экономика
Рост инфляции в ноябре замедлился до 2,7%
1405 0
Весной в Чехии откроется крупнейший частный музей автомобилей Škoda
10.12.2020 15:00 Общество
Весной в Чехии откроется крупнейший частный музей автомобилей Škoda
2778 0
Десятки чешских ресторанов не закрылись в 20:00 в знак протеста
10.12.2020 11:41 Экономика
Десятки чешских ресторанов не закрылись в 20:00 в знак протеста
5160 1
Школьные каникулы могут начаться 18 декабря
10.12.2020 10:34 Общество
Школьные каникулы могут начаться 18 декабря
5363 1


Мобильная версия