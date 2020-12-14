Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию

По распоряжению правительства предприятия, которые вынуждены были прекратить свою деятельность из-за эпидемии коронавируса, получат 100-процентную компенсацию затрат. Об этом заявил 14 декабря премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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Вице-премьер и министр промышленности Карел Гавличек пока не уточнил параметры программы, условия выплаты компенсаций дорабатываются и будут обсуждаться правительством. Предполагается, что компенсации смогут получить отели, рестораны и другие заведения, которые были закрыты в связи с эпидемией коронавируса по решению правительства.

«Если правительство решит закрыть какие-то заведения и предприяимя, мы, конечно, полностью компенсируем их затраты», — сказал Бабиш.

«Сценарии поддержки были подготовлены для всех затронутых сегментов, которые, как ожидается, будут снова закрыты в течение определенного периода времени после сегодняшнего заседания правительства в связи развитием ситуации с пандемией», — сказал Гавличек.

Так, для заведений общественного питания в рамках программы Covid-Gastro предполагается выплата компенсаций за дни, в которые рестораны, кафе и бары не могли работать. Заявления на выплату компенсаций будут охватывать период с 14 октября до 31 декабря. Программа начнет действовать после окончания чрезвычайного положения, предположительно в январе. Правительство прогнозирует, что компенсации будут получать около 22 тысяч ресторанов, общая сумма поддержки составит 2,5 млрд крон. Компенсаций за каждого работника составит 400 крон в день.

Сегодня правительство примет решение о переходе с нынешнего третьего на четвертый уровень риска по противоэпидемической системе PES. Пока неясно, когда это изменение вступит в силу. Предполагается, что все магазины, независимо от ассортимента или места расположения, могли продолжать работу, в том числе и в воскресенье. Однако рестораны и отели, скорее всего, будут должны будут прекратить принимать посетителей уже на этой неделе.

Источник: ceskenoviny.cz