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Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение

Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение

Марина Коханкова 997 1
22 декабря правительство снова обратится к депутатам парламента с просьбой продлить чрезвычайное положение, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Сейчас режим ЧП действует до 23 декабря.
Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение

«Конечно, мы попросим депутатов продлить чрезвычайное положение, это будет сделано до 22 декабря», — сказал премьер-министр.

Депутаты недавно продлили чрезвычайное положение до 23 декабря, хотя правительство попросило увеличить этот срок до 11 января. 

В Чехии 14 декабря было выявлено 5169 зараженных covid-19, что на 920 больше, чем неделю назад. Из более чем 23 тысяч тестов 22% были положительными, следует из данных Минздрава. Число госпитализированных выросло примерно на 344 — до 4547 человек, что является самым высоким показателем со 2 декабря. 586 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 

Оценка риска по противоэпидемической системе PES 15 декабря упала с 71 до 66 баллов, но остается на четвертом уровне из пяти. За улучшением стоит снижение репродуктивного числа до 1,16. Однако в пятой, самой высокой степени риска остаются пять регионов Чехии, Прага находится на третьем уровне по системе PES.

С учетом всех проведенных тестов, в том числе антигенных, индекс по системе PES составляет 61 балл. Министр здравоохранения Ян Блатны заявил в понедельник, что министерство пытается действовать максимально прозрачно и поэтому публикует оба значения. 

Источник: сeskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус правительство Парламент ЧР Андрей Бабиш Чехия
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