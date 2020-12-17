Владельцев отелей в период рождественских праздников ожидают проверки

Заместитель премьер-министра и министр промышленности и торговли Карел Гавличек пригрозил проверками владельцам отелей, которые попытаются обойти запрет на размещение туристов в период рождественских праздников.

Владельцы гостиниц в том числе на горнолыжных курортах делают все возможное, чтобы привлечь клиентов в свои отели, коттеджи и гостевые дома на Рождество и Новый год. Тех, кто пытается найти пробелы в законодательстве и, несмотря на запрет, разместить туристов, будут штрафовать и лишать государственной поддержки, сказал Гавличек.

Чешские СМИ уже сообщили о конкретных случаях, когда отели или другие объекты размещения приглашали гостей, которые приедут не на отдых, а якобы в командировку (согласно распоряжению правительства, отели не имеют права размещать туристов, однако командировки разрешены).

«Это нарушение постановления, и оно будет проверено. Есть недобросовестная конкуренция. Очевидно, что, помимо финансовых штрафов за несоблюдение государственных постановлений, эти компании не смогут получить компенсацию от государства. Мы категорически предостерегаем от злоупотреблений», — заявил министр промышленности Карел Гавличек на пресс-конференции после заседания правительства.

С 18 декабря Чехия возвращается на четвертый уровень по системе PES, что означает, помимо прочего, закрытие отелей, ресторанов, фитнес-центров и др. При этом операторам гостиниц рождественские и новогодние праздники приносят около трети всех годовых продаж. Запрет на работу в эти дни грозит им разорением, поэтому многие владельцы отелей, например в Крконоше или на Шумаве, пытаются обойти закон, предлагая гостям «командировки».

Источник: seznamzpravy.cz