Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.16
USD
21.35
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
Владельцев отелей в период рождественских праздников ожидают проверки

Владельцев отелей в период рождественских праздников ожидают проверки

Марина Коханкова 734 1
Заместитель премьер-министра и министр промышленности и торговли Карел Гавличек пригрозил проверками владельцам отелей, которые попытаются обойти запрет на размещение туристов в период рождественских праздников.
Владельцев отелей в период рождественских праздников ожидают проверки

Владельцы гостиниц в том числе на горнолыжных курортах делают все возможное, чтобы привлечь клиентов в свои отели, коттеджи и гостевые дома на Рождество и Новый год. Тех, кто пытается найти пробелы в законодательстве и, несмотря на запрет, разместить туристов, будут штрафовать и лишать государственной поддержки, сказал Гавличек.

Чешские СМИ уже сообщили о конкретных случаях, когда отели или другие объекты размещения приглашали гостей, которые приедут не на отдых, а якобы в командировку (согласно распоряжению правительства, отели не имеют права размещать туристов, однако командировки разрешены). 

«Это нарушение постановления, и оно будет проверено. Есть недобросовестная конкуренция. Очевидно, что, помимо финансовых штрафов за несоблюдение государственных постановлений, эти компании не смогут получить компенсацию от государства. Мы категорически предостерегаем от злоупотреблений», — заявил министр промышленности Карел Гавличек на пресс-конференции после заседания правительства.

С 18 декабря Чехия возвращается на четвертый уровень по системе PES, что означает, помимо прочего, закрытие отелей, ресторанов, фитнес-центров и др. При этом операторам гостиниц рождественские и новогодние праздники приносят около трети всех годовых продаж. Запрет на работу в эти дни грозит им разорением, поэтому многие владельцы отелей, например в Крконоше или на Шумаве, пытаются обойти закон, предлагая гостям «командировки». 

Источник: seznamzpravy.cz

 

Рассказать всем:
Темы
гостиницы Чехия коронавирус штраф Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию
16.12.2020 16:25 Общество
Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию
4259 1
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов
15.12.2020 08:17 Экономика
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов
1691 0
Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES
14.12.2020 18:47 Экономика
Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES
10385 0
Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию
14.12.2020 16:26 Экономика
Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию
3016 0
Последние новости:
17
декабря
На Рождество будут разрешены церковные службы
17.12.2020 11:15 Общество
На Рождество будут разрешены церковные службы
338 1
16 декабря в Чехии выявлено 8235 новых случаев заражения Sars-CoV-2
17.12.2020 08:43 Общество
16 декабря в Чехии выявлено 8235 новых случаев заражения Sars-CoV-2
919 1
16
декабря
Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию
16.12.2020 16:25 Общество
Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию
4259 1
Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель
16.12.2020 12:36 Общество
Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель
1900 1
В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
16.12.2020 09:33 Общество
В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
1534 1
В ноябре средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 1,98%
16.12.2020 10:02 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 1,98%
967 1
15
декабря
Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение
15.12.2020 16:03 Экономика
Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение
2493 0
С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу
15.12.2020 13:46 Общество
С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу
2954 0
Тимур Сулейманов о кролике и свободе
15.12.2020 09:25 Авторские колонки
Тимур Сулейманов о кролике и свободе
1117 0
Опрос: ужесточение мер не беспокоит 57% чехов
15.12.2020 11:35 Общество
Опрос: ужесточение мер не беспокоит 57% чехов
3515 0


Мобильная версия