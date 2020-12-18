Чехия перешла на четвертый уровень риска по системе PES

С 18 декабря в Чехии действует четвертый уровень риска по противоэпидемической системе PES. Вновь введен комендантский час, закрыты рестораны и отели. Магазины и заведения сферы услуг продолжат работу, однако действует ограничение — один человек на 15 кв. метров площади.

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С 23:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу, в том числе в ночь на 1 января во время празднования нового года. Исключение сделано только для посещения полуночных месс в сочельник. Разрешено собираться группами не более шести человек.

Все магазины остаются открытыми, однако ограничено количество посетителей (15 кв. метров площади на одного покупателя). Также необходимо соблюдать дистанцию два метра. Магазины могут работать по воскресеньям и в праздничные дни. На Рождество 24 декабря магазины закроются в 12 часов дня.

С пятницы отели не могут принимать туристов. Рестораны могут работать только с помощью окон выдачи или доставки. Правительство сняло запрет на продажу безалкогольных напитков, ограничение по-прежнему распространяется только на алкоголь.

Парикмахерские, салоны красоты и другие заведения сферы услуг будут работать условии, что на одного клиента приходится 15 кв. метров площади.

С 18 декабря открываются горнолыжные курорты, однако из-за запрета на размещение туристов в отелях находиться там можно будет только в течение дня. Будут работать пункты проката лыж, однако на подъемниках и при покупке билетов необходимо соблюдать дистанцию два метра.

Закрытыми остаются кинотеатры, театры, а также фитнес-центры, бассейны, сауны.

Источник: ceskatelevize.cz