С 21 декабря самозанятые могут подавать заявления на получение пособий по уходу за ребенком в ноябре

На указанную программу из бюджета выделено 250 млн крон. Это пособие можно получать вместе с компенсационным бонусом для предпринимателей-физлиц.
Для подачи заявления необходимо заполнить форму на сайте министерства, документы можно отправлять обычной почтой или по электронной почте с электронной подписью, что ускорит обработку заявления.
В октябре в министерство поступило 24 137 заявлений на получение пособия по уходу за детьми. По данным на 17 декабря, около 68% из них были одобрены, выплачено свыше 95,5 млн крон. В связи с постепенным возвращением учеников в школы министерство ожидает, что в ноябре будет подано не более 25 тысяч заявлений от предпринимателей.
Источник: ceskatelevize.cz