В 2021 году чистая зарплата большинства сотрудников в Чехии увеличится из-за снижения налоговой базы

Чешский парламент 22 декабря утвердил налоговый пакет, предложенный правительством, который предусматривает отмену «супергрязной» зарплаты. Заработная плата большинства работников в Чехии с января 2021 года будет облагаться налогом по ставке 15% вместо нынешних 20,1%.

Фото: Michal Krumphanzl

Для людей, месячный доход которых выше 140 тысяч крон, ставка налога составит 23%.

Одновременно с 1 января 2021 года базовая налоговая скидка для налогоплательщика увеличится с нынешних 24 840 крон в год до 27 840 крон в следующем году и до 30 840 крон — в 2022 году.

«Каждый может рассчитать, насколько увеличится зарплата после налоговых изменений, на сайте Министерства финансов», — сказала министр финансов Алена Шиллерова.

За указанные изменения проголосовали 70 из 104 депутатов чешского парламента. Ранее налоговый пакет был в целом одобрен Сенатом Чехии, однако потребовалось внести несколько поправок. Теперь закон должен одобрить президент Чехии Милош Земан, который на выходных заявил, что не подпишет его, но и не будет накладывать вето. Таким образом, изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Источник: ceskatelevize.cz