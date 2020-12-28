В Колине после взрыва загорелась электростанция

«Произошел взрыв на угольной дороге, по которой уголь доставляют в котельные. Было повреждено здание электростанции. Нам пока неизвестно о каких-либо травмах, все сотрудники смогли спастись», — рассказала пресс-секретарь пожарной службы Тереза Флиегерова.
Пожар на Колинской электростанции, которому присвоен третий степень сложности, тушат с помощью высотной техники. На месте работают 15 пожарных команд.
Пресс-секретарь полиции Петра Поточна заявила, что загорелась угольная пыль и последовал взрыв, который повредил окна здания, а затем пламя распространилось на крышу.
Источник: novinky.cz