В Колине после взрыва загорелась электростанция

С утра 28 декабря пожарные в Среднечешском крае ликвидируют пожар на электростанции в Колине. Объект начал гореть после взрыва, в результате которого были повреждены окна и крыша здания. В результате инцидента никто не пострадал.

«Произошел взрыв на угольной дороге, по которой уголь доставляют в котельные. Было повреждено здание электростанции. Нам пока неизвестно о каких-либо травмах, все сотрудники смогли спастись», — рассказала пресс-секретарь пожарной службы Тереза ​​Флиегерова.

Пожар на Колинской электростанции, которому присвоен третий степень сложности, тушат с помощью высотной техники. На месте работают 15 пожарных команд.

Пресс-секретарь полиции Петра Поточна заявила, что загорелась угольная пыль и последовал взрыв, который повредил окна здания, а затем пламя распространилось на крышу.

Источник: novinky.cz