На рынке SAPA в Праге нелегально продавалась пиротехника

На пражском рынке SAPA продавались пиротехнические изделия, несмотря на то, что сейчас это запрещено законом. В соответствии с распоряжением использование пиротехнических изделий в Праге в новогодние праздники запрещено, а их продажа возможна только в интернет-магазинах.

«Проверка, проведенная торговой инспекцией, выявила, что работники пытались продавать пиротехнические изделия, несмотря на запреты правительства. Они утверждали, что товар продавался только индивидуальным предпринимателям. Однако инспекция доказала обратное», — сказал пресс-секретарь ČOI Иржи Фрёлих.

Кроме того, сотрудники Управления торговой инспекции Чешской Республики в сотрудничестве с полицией 30 декабря обнаружили на рынке SAPA пиротехнические изделия с количеством взрывчатых веществ, превышающим 350 кг. Согласно закону, регулирующему продажу таких товаров, взрывчатых веществ может быть максимум 80 кг.

Инспекция еще не завершена, заявил Иржи Фрёлих. В начале недели инспекторы также обнаружили продажу пиротехники в двух сетевых магазинах в Праге и Бероуне.

Пиротехника обычно продается на рынках, но сейчас это запрещено. С 27 декабря были ужесточены меры по борьбе с коронавирусом, разрешено продавать лишь продукты и товары первой необходимости. Пиротехнику можно приобрести только в интернет-магазинах, а продавцы должны уточнять возраст покупателей.

Источник: lidovky.cz