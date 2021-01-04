С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Чехии составляет 15200 крон

Минимальный размер заработной платы в Чехии с 1 января 2021 года увеличен на 600 крон и составляет 15200 крон. Одновременно повышается гарантированная заработная плата, которая выплачивается по восьми категориям в зависимости от квалификации, ответственности и сложности работы.

Тарифы на заработную плату в бюджетной сфере также корректируются. Так, зарплаты медицинских работников и сотрудников социальных служб увеличатся примерно на 10%, а учителей — на 4%.

В последние годы минимальная заработная плата регулярно повышается. Год назад минимальный размер оплаты труда увеличился на 1250 крон — до 14600 крон, в этом году рост сократился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Почасовой размер минимальной заработной платы в рабочее время сейчас составляет 90,50 крон (в прошлом году он был равен 87,30 крон). Работникам с квалификацией в этом году гарантирована заработная плата не менее 181 кроны в час.

Источник: lidovky.cz