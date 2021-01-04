Закрытые заведения получат компенсацию в 400 крон на человека в день

Все предприятия, закрытые из-за эпидемии коронавируса, будут иметь право на компенсацию в размере 400 чешских крон на каждого работника в день. Об этом написал в Twitter министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

«Все закрытые заведения смогут воспользоваться новой компенсационной программой. Теперь мы будем платить работодателю по 400 крон в день за каждого работника», — написал министр. Данное решение 4 января одобрило правительство.

Таким образом, правительство расширило ранее утвержденную программу Covid-Gastro, предназначенную для заведений общепита. Право на субсидию получат все предприниматели, которым было полностью или частично запрещено продавать товары или предоставлять услуги в течение как минимум части периода с 14 октября прошлого года по 10 января 2021 года.

Из-за плохой эпидемиологической ситуации в Чехии закрыты практически все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, и заведения сферы услуг. Рестораны могут продавать еду только навынос.

Меры рассчитаны как минимум до 10 января. Правительство должно принять решение об их возможном продлении на этой неделе.

В связи с эпидемией коронавируса правительство в прошлом подготовило несколько программ для поддержки предпринимателей или самозанятых лиц. Они могли получить, например, компенсационный бонус, средства в рамках программ Antivirus, Covid-Rent или Covid-Accommodation.

Источник: novinky.cz