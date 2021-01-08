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Владельцы чешских компаний подвергли критике размер правительственных компенсаций

Владельцы чешских компаний подвергли критике размер правительственных компенсаций

Марина Коханкова 1106 0
Владельцы бизнеса критикуют утвержденную правительством финансовую поддержку компаний в размере 400 крон на сотрудника за каждый день простоя. Во-первых, несмотря на продление противоэпидемических мер до 22 января, компенсации будут выплачиваться за период до 10 января. Во-вторых, предприниматели должны будут с этой суммы заплатить налог на прибыль.
Фото: ČTK
Владельцы чешских компаний подвергли критике размер правительственных компенсаций

Например, пивоварня Ládví в пражском районе Кобылисы хочет воспользоваться государственной поддержкой. Ее руководство планирует подать заявление на выплаты для 32 сотрудников. Однако с полученной суммы еще придется заплатить налог.

«Государственные программы субсидий, конечно же, являются доходом для компаний, а это означает, что они включены в налоговую базу», — сказал министр промышленности и торговли и министр транспорта Карел Гавличек.

Сейчас пивоварня получает субсидии в рамках программы AntiVirus, а также компенсации за арендную плату, однако это компенсирует лишь небольшую часть прежних доходов заведения. «Я не думаю, что это справедливо. Это просто лазейка, позволяющая выплачивать как можно меньше», — сказал пивовар Павел Палоуш.

4 января правительство одобрило новую программу субсидирования закрытых в период эпидемии предприятий. Из бюджета на эти цели будет выделено 2,5 млрд крон. Компании смогут подавать заявки на получение 400 крон в день на одного сотрудника во второй половине января. Деньги они получат за период с 14 октября по 10 января. При этом 7 января правительство решило, что рестораны, большинство магазинов и заведений сферы услуг будут закрыты как минимум до 22 января.

Источник: ceskatelevize.cz

 

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Темы
рестораны коронавирус бизнес Чехия правительство работа компенсация
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