На чешском рынке могут появиться тесты на коронавирус по слюне

Чешская компания Diana Biotechnologies разработала тесты ПЦР по слюне, которые должны гарантировать такой же точный результат, как и тесты на основе мазков из носоглотки. Методы сбора слюны, которые будут использоваться в некоторых частных лабораториях, и тесты на основе полоскания, могут появиться на рынке в январе.

«В классических анализах ПЦР сначала должна быть изолирована RNA, что до сих пор было самым сложным этапом всего анализа, и только потом определен результат. RNA обычно не оптимизирована для слюны, поэтому чувствительность анализов может варьироваться. Мы модифицировали смесь для ПЦР таким образом, что изоляция RNA больше не нужна», — объясняет Вацлав Навратил, исполнительный директор Diana Biotechnologies.

«В настоящее время мы устанавливаем оборудование в частных лабораториях. Это будет сделано в январе. Что касается точек массовых точек, где сейчас делают тесты на коронавирус, все будет зависеть от их гибкости и признания страховыми компаниями», — добавил он.

По словам Навратила, тесты из слюны позволят каждой испытательной лаборатории увеличить производительность до десяти тысяч образцов в день. Результаты тестов будут доступны через несколько часов.

Тестирование нового метода прошло в ноябре в больнице На Буловце в Праге. Прямое сравнение по выборке из пятисот случайно выбранных добровольцев, по словам представителей компании, показало, что тесты слюны имеют чувствительность, сопоставимую со стандартными ПЦР-тестами.

В разработке тестов принимала участие команда Мариана Гайдуха, директора Института молекулярной и трансляционной медицины медицинского факультета Университета Палацкого в Оломоуце. Он был руководителем лабораторной группы при Минздраве, но после разногласий покинул ее в ноябре. Для облегчения отбора проб у онкологических больных, страдающих проблемами слизистой оболочки, в университете впервые был разработан тест с использованием полоскания горла, когда вместо мазка из носоглотки достаточно прополоскать рот водой, а затем сплевывать ее в подготовленную чашку со стабилизирующим порошком. Со следующей недели люди смогут купить этот набор примерно за 200 крон в аптеках. При наличии направления от врача тест и исследование образца в лаборатории обойдется пациенту в 500 крон, если клиент оплачивает тест самостоятельно, его стоимость составит 1300 крон.

Источник: novinky.cz