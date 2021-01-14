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Хакеры снова взломали компьютерную систему чешской больницы

Хакеры снова взломали компьютерную систему чешской больницы

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В конце прошлой недели хакерской атаке подверглась больница длительного ухода (LDN) в Гораждёвицах (Horažďovice) Клатовского района.
Хакеры снова взломали компьютерную систему чешской больницы

Взломщики удалили часть данных из компьютерной системы. Такой же кибератаке больница подверглась в январе 2018 года. По словам Йиржи Кокошки, представителя областных больниц, на работе учреждения это не отразилось.

Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в совершении уголовного преступления в виде несанкционированного доступа к компьютерной системе и носителю информации. Пока обвиняемых нет.

После первой атаки на больницу в 2018 году хакеры получили доступ к компьютерной сети рентгеновского отделения. Они изменили данные, которые хранились в компьютере, и сделали их непригодными для работы. Полиция не смогла установить личности преступников и отложила рассмотрение дела.

Директор больницы Мартин Гролмус тогда назвал кибератаку совпадением: «Мы — довольно незначительное медицинское учреждение по размерам. Я склоняюсь к тому, что это просто совпадение».

За последние два месяца количество кибератак на больницы по всему миру увеличилось на 45%. С начала этого года хакеры атаковали университетскую больницу в Брно и психиатрическую больницу в Космоносах. 

 

Источник: novinky.cz

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Темы
Медицина и фармацевтика Больницы хакеры киберпреступность Чехия
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