Магазины Чехии не смогут продавать нижнее белье и обувь для взрослых, детские товары вернутся в продажу

Магазины канцелярских товаров и детской одежды и обуви откроются во вторник, 19 января. Изменения утвердило в понедельник правительство Чешской Республики. Нижнее белье и обувь для взрослых продаваться не будет.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек подтвердил журналистам, что правительство решило внести канцелярские товары и детскую одежду и обувь в список базового ассортимента, поэтому эти товары снова будут доступны покупателям. Они будут продаваться как в небольших магазинах, так и в крупных сетях.

В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш говорил о возможном открытии магазинов нижнего белья, но в итоге правительство пока не сделало для них исключения. Также произошло и с обувью для взрослых — розничные продавцы пока не могут продавать ее в магазинах.

Самые маленькие дети ходят в школу, а остальные учатся дома, но им также требуются тетради и ручки, поэтому правительство решило открыть магазины с канцелярскими товарами. Подобная логика прослеживается и в решении о продаже детской одежды и обуви— детям будет мала обувь, которую они носили в прошлом сезоне, а в онлайн-магазинах трудно подобрать правильный размер.

Источник: novinky.cz