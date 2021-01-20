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Правительство Чехии готовит новую программу поддержки бизнеса

Правительство Чехии готовит новую программу поддержки бизнеса

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Торгово-промышленная палата Чешской Республики работает с министерством промышленности и министерством финансов над новой программой субсидирования. Она будет поддерживать предпринимателей и учреждения, которым до сих пор не уделялось должного внимания, но они пострадали от последствий коронавируса.
Правительство Чехии готовит новую программу поддержки бизнеса

Прачечным, пабам без сотрудников, маркетологам, поставщикам услуг и другим целевым отраслям государство компенсирует часть затрат. Критерием на этот раз должна стать не сфера деятельности, а процент снижения доходов.

Государство продолжает настаивать на восстановлении затрат, а не доходов, пострадавшим от кризиса предпринимателям. 

Новый проект основан на недавно запущенной программе Covid gastro, которая действует для закрытых заведений. Обсуждаются не только параметры на основании которых будет приниматься решение, но и стоимость проекта, а также источник финансирования. Из какой части государственной казны будут выделены деньги, правительство решит на следующей неделе.

Первоначальное предложение торгово-промышленной палаты Чехии предусматривает, что право на компенсацию получит фирма, у которой, например, нет задолженности перед государством, а ее доход сократился хотя бы на 20% в четвёртом квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Один из вариантов предполагает, что выплачиваемая субсидия будет определяться в зависимости от количества работающих полный рабочий день сотрудников, а также тех, кто работает по трудовому договору (dohoda o provedení práce) или OSVČ. Расчет, скорее всего, будет процентным (например, 40%) от уменьшения дохода. Окончательный вид параметров пока обсуждается. Ни Палата, ни министерства не комментируют процедуру.

Томаш Пруза, вице-президент Торгово-промышленной палаты и президент Ассоциации торговли и туризма, напоминает, что это адресная помощь только тем, кто не получает нынешней государственной компенсации.

«Это честная и простая программа, построенная без сложной бюрократии на одной цифре. Это поможет пострадавшим независимо от того, в какой сфере они занимаются бизнесом», — сказал Проуза без дальнейших подробностей.

 

 

 

Источник: lidovky.cz

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Темы
коронавирус ограничение бизнес деньги Министерство промышленности и торговли Министерство финансов
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