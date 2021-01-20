В 2020 году в Чехии установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки

Прошлый декабрь стал вторым наиболее успешным месяцем в истории по объему выданных ипотечных кредитов в Чехии. Люди взяли взаймы более 29,5 млрд крон на покупку жилья.

Благодаря этому 2020 год стал рекордным — объем ипотечных кредитов, в том числе рефинансированных, превысил 254 миллиарда крон. Согласно индикатору Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка по ипотеке снова немного снизилась до 1,96 процента в декабре.

«В прошлом году объем выданных ипотечных кредитов на общую сумму 254,023 миллиарда крон превысил рекордные 2016 и 2017 годы более чем на 28 миллиардов крон. Объемы продаж выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40 процентов », — сказал Иржи Сикора из Fincentrum & Swiss Life Select.

Объем кредитов по системе стройсбережений тоже увеличился — он достиг 65 миллиардов чешских крон, это на 36% больше, чем в предыдущем году.

Только в декабре за ипотекой обратились 9 951 человек, это на 628 человек больше, чем в ноябре. В данном случае это не рекордные цифры. Например, в ноябре 2016 года банки предоставили ипотеку 14 386 клиентам.

На рекордный объем выданных в прошлом году ипотечных кредитов в 254,023 миллиарда крон повлиял ежемесячный рост средней суммы ипотечного кредита. В декабре он достиг суммы в 2 966 150 крон.

За последние двенадцать месяцев средняя сумма ипотеки увеличилась на 365 646 чешских крон. А с ноября 2016 года, когда она составляла более двух миллионов крон, сумма ипотеки увеличилась более чем на 900 тысяч крон. Это больше 30% за четыре года.

По мнению экспертов, постоянно растущий средний размер ипотеки свидетельствует о том, что рост цен на недвижимость пока не сильно замедлился, несмотря на кризис, связанный с коронавирусом.

«Мы считаем, что цены больше не будут повсеместно расти. На наш взгляд, в этом году цены стабилизируются. Конечно, это касается не всей недвижимости, но в этом году тенденция к росту цен должна замедлиться», — добавил Иржи Фейкс из Hypoteční banka.

Практически весь прошлый год с начала пандемии коронавируса процентные ставки по ипотеке снижались.

С марта, когда средняя процентная ставка по индикатору Hypoindex достигла 2,44 процента, она только уменьшалась. В течение следующих трех кварталов она упала почти на полпроцента.

По мнению ипотечных экспертов дальнейшего снижения процентных ставок в этом году ожидать не приходится, напротив, ожидается их рост. Цена денег на межбанковском рынке растет уже два месяца, а ставки ČNB могут вырасти в течение года.

Рекордно низкая средняя ставка по ипотеке установилась в конце 2016 года, тогда она достигла минимального значения в 1,77%.

Источник: novinky.cz