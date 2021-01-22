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В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен

В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш надеется, что Сенат не одобрит поправку, согласно которой продуктовые магазины площадью более 400 квадратных метров должны продавать обязательный минимум продуктов чешского производства. Бабиш не согласен с постановлением, утвержденным на этой неделе палатой депутатов, и считает его нонсенсом.
В супермаркетах будет больше продуктов чешского производства. Андрей Бабиш недоволен

Эта поправка касается яиц, меда, цветной капусты, чеснока, говядины, свинины и баранины. Квота также должна охватывать рапсовое и подсолнечное масло, молоко, сыр и творог.

«Конечно, я не согласен с этим, это нереально и противоречит европейскому законодательству», — сказал Бабиш.

Андрей Бабиш воспринимает закон как жест поддержки чешских фермеров, но, по его словам, парламент не должен этого делать.

«Мы не можем приказать людям, что им покупать, а что не покупать», — сказал он.

Аграрная палата Чешской Республики поддержала изменения. Продовольственная палата Чешской Республики, Винный союз Чешской Республики и Чешская ассоциация брендовых производителей выступают против. Согласно изданию Hospodářské noviny, восемь стран ЕС порекомендовали Чешской Республике не вводить квоты. По их мнению, этот закон — дискриминация иностранных товаров. 

Напоминаем, Палата депутатов обсуждает постановление, согласно которому после 2022 года доля чешских продуктов питания будет расти на три процентных пункта в год до 2028 года. В 2028 году доля чешских продуктов питания должна составить не менее 73%.

Поправки предложиоа группа из двух десятков депутатов от партий ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, KSČM и SPD.
Согласно утвержденной поправке депутата Радима Фиала (SPD), не менее 55% чешских продуктов питания должно быть на полках магазинов со следующего года.

 

Источник: idnes

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Темы
магазины Чехия продукты премьер министр правительство Сенат ЧР Палата депутатов ЧР
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