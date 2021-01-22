В Чехию вернулся птичий грипп

В четверг, 21 января, в Чехии снова обнаружили птичий грипп. Его нашли у мертвых лебедей в Писеке.

Ветеринары проводят перепись коммерческих ферм в районе, где обнаружили мертвых птиц. Пока стало известно о двух фермах. В одной из них содержится 150 тысяч кур-несушек, в другой — 20 тысяч уток.

Министр сельского хозяйства Мирослав Томан призвал заводчиков регулярно осматривать птиц и сообщать обо всех случаях смерти. Государство приготовило деньги для компенсации убытков фермерам. В 2017 году, когда в Чехии погибло почти 100 000 птиц, государство выплатило компенсацию в размере 23 миллионов крон.

По словам Томана, ситуация с птичьим гриппом в Европе оставляет желать лучшего, например, в Швеции вирус был обнаружен на ферме с 1,3 миллиона птиц, которых теперь придется убить. В Европе нет подтипа H5N1, который передается человеку, поэтому риску подвержены только птицы.

В 2017 году в Чехии из-за вируса погибло 98 000 птиц, в основном на коммерческих фермах. В стране было почти 40 вспышек. Вирусы птичьего гриппа распространены среди диких птиц и передаются главным образом с фекалиями, которые загрязняют воду или корм выращиваемых птиц. Подтип H5N8 опасен для птиц, но не причиняет вреда человеку. Россия, Украина, Филиппины, Тайвань, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Гонконг, Мальдивы и Перу недавно ограничили торговлю с Чешской Республикой из-за обнаруженного вируса.

Источник: novinky.cz