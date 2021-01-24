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С февраля чистая зарплата в Чехии вырастет

С февраля чистая зарплата в Чехии вырастет

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В феврале сотрудники чешских компаний начнут зарабатывать больше: отменяется "супергрубая" зарплата и увеличивается скидка на налогоплательщика, налог на прибыль будет высчитываться с "грубой" зарплаты. Это значит, что большинство людей получат дополнительно от одной до трех тысяч крон в месяц.
С февраля чистая зарплата в Чехии вырастет

"Супергрубая" зарплата — это зарплата сотрудников, увеличенная за счет взносов работодателя на медицинское и социальное страхование. Спустя 13 лет после введения, ее отменяют. Одновременно с этим действуют налоговые ставки — 15% и 23%. Текущее эффективное налогообложение сотрудников составляет 20,1%.

Затраты работодателей не меняются из года в год и состоят из суммы заработной платы брутто ("грубая" зарплата) и обязательного взноса на социальное и медицинское страхование, который платится работодателем за работника. В общей сложности это 33,8%. 

При трудоустройстве сотрудники обсуждают с работодателем брутто зарплату, но на счет получают меньшую сумму — из оговоренной суммы отнимаются обязятельные налоги. Из своей зарплаты работники платят подоходный налог, а также взносы на социальное страхование и медицинское страхование. За уплату налогов отвечает бухгалер организации, который занимается зарплатами сотрудников. Совокупная ставка социального и медицинского страхования, которую платит работник, составляет 11% от "грубой" заработной платы.

В 2020 году подоходный налог с населения рассчитывался исходя из "супергрубой" зарплаты, в 2021 году он будет рассчитываться только с "грубой". Ставка налога составляет 15%, а для заработной платы, которая превывает среднюю в четыре раза, она будет равна 23%. Речь идет о доходах выше 141 764 кроны в месяц. Семипроцентный налог солидарности (solidární daň) отменяется.

Увеличилась и базовая налоговая скидка для налогоплательщиков с 24 840 чешских крон до 27 840 чешских крон в 2021 году и до 30 840 чешских крон в 2022 году. В 2021 году ежемесячная налоговая скидка для каждого налогоплательщика выросла на 250 чешских крон, она составляет 2320 крон.

Изменения коснутся не только тех, кто работает полный рабочий день. Налоговые скидки получат и сотрудники, частично занятые в компании, а также те, кто работает по трудовому договору. Если сотрудник работает в нескольких организациях, он может получить скидку на налогоплательщика только в одной из них. 

Индивидуальные предприниматели тоже извлекут выгоду из нового налогового пакета. Сумма налога на прибыль уменьшится за счет увеличения скидки на налогоплательщика на три тысячи крон. Это распространяется на тех предпринимателей, которые не выбрали фиксированное налогооблажение. 

 

Источник: lidovky.cz

 

 

 

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Темы
налоги работа Чехия зарплата деньги организации
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