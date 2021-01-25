Правительство Чехии одобрило запрет на пластиковые тарелки и трубочки

В понедельник, 25 января, правительство премьер-министра Андрея Бабиша одобрило закон, запрещающий одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки или соломинки. Закон будет рассмотрен в Палате депутатов. Если он будет принят, то новые правила вступят в силу с июля 2021 года.

Проект направлен на сокращение пластиковых отходов в морях и океанах, которые угрожают экологии планеты, здоровью животных и людей.

«Цель нового закона — сократить бессмысленное и чрезмерное использование одноразового пластика. Ежегодно используются тысячи тонн пластика, особенно в фастфуде и во время проведения массовых мероприятий. Что касается запрета на отдельные одноразовые продукты, им уже существует ряд многоразовых альтернатив », — сказал министр окружающей среды Ричард Брабек.

Запрет коснется в основном одноразовых пластмассовых изделий — столовых приборов, тарелок, соломинок, ватных палочек, палочек для воздушных шаров или чашек из пенополистирола.

Производители будут иметь возможность распродать запасы. Новая продукция не должна появляться на рынке уже с июля, но полный запрет на продажу пластиковых изделий вступит в силу через год.

Поправка также устанавливает требования к элементам, из которых состоят предметы из пластика. Например, к емкостям объемом до трех литров пластиковые крышки должны быть прикреплены. Другие меры касаются, например, обязательной доли перерабатываемого пластика в пластиковых бутылках.

Предложение также включает цели по возврату пластиковых бутылок. Предполагается, что в 2025 году возвращаться будет 77% от общего веса пластиковых изделий, размещенных на рынке в данном году. В 2029 году — 90%.

Источкник: novinky.cz