Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.0
USD
21.52
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 1 °C
Правительство Чехии обсуждает порядок оплаты больничных на карантине

Правительство Чехии обсуждает порядок оплаты больничных на карантине

420on 647 0
Правительство Чешской Республики ведет переговоры с представителями профсоюзов и работодателей о введении пособия для сотрудников, которые находятся на карантине.
Правительство Чехии обсуждает порядок оплаты больничных на карантине

Министерство труда и социальных дел предлагает выплачивать работникам 250 крон за каждый день карантина. Работодатель будет вычитать эту сумму из взносов на социальное страхование. 

Предполагается, что нововведение замотивирует людей оставаться дома при возникновении проблем со здоровьем, соответственно, снизит риск распространения covid-19. Сейчас многие сотрудники стараются скрыть симптомы болезни или факт контакта с больным коронавирусом, чтобы не лишиться доходов из-за необходимости сидеть дома. 

Сотрудники на больничном получают 60% от дневной зарплаты. В течение первых двух недель за это платит работодатель. Профсоюзы предлагают увеличить размер выплат до 80%, работодатели настаивают на том, чтобы государство компенсировало им затраты. Они также опасаются, что из-за увеличения суммы больничного сотрудники начнут чаще болеть. 

Первоначально предложение поступило от Чешской социально-демократической партии. Представители партии подсчитали, что нововведение обойдется в 125 миллионов крон в месяц. Максимальный размер поддержки для одного человека составит 2500 крон за десять дней, которые он будет получать в дополнение к больничному.

 

 

Источник: idnes

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия правительство пандемия Министерство труда компенсация
Читайте
по теме 
Индекс PES увеличился на три пункта из-за роста числа R
01.02.2021 08:17 Общество
Индекс PES увеличился на три пункта из-за роста числа R
1479 0
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
31.01.2021 14:45 Политика
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
4225 0
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
30.01.2021 19:28 Общество
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
3688 0
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
30.01.2021 19:15 Общество
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
2429 0
Последние новости:
01
февраля
Женщина погибла на горнолыжном курорте Копршивна в Чехии
01.02.2021 09:32 Общество
Женщина погибла на горнолыжном курорте Копршивна в Чехии
1707 0
Индекс PES увеличился на три пункта из-за роста числа R
01.02.2021 08:17 Общество
Индекс PES увеличился на три пункта из-за роста числа R
1479 0
31
января
Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным
31.01.2021 20:30 Политика
Глава МИД Чехии снова прокомментировал ситуацию с Навальным
1738 0
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
31.01.2021 14:45 Политика
В Праге люди снова вышли на акцию протеста
4225 0
В Чехию придут сильные морозы
31.01.2021 13:06 Общество
В Чехию придут сильные морозы
7614 0
30
января
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
30.01.2021 19:28 Общество
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
3688 0
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
30.01.2021 19:15 Общество
В школах Чехии скоро начнется массовое тестирование на коронавирус
2429 0
Чехия закрыла границы для иностранцев
30.01.2021 09:22 Общество
Чехия закрыла границы для иностранцев
26660 0
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
30.01.2021 08:42 Общество
В Чехии число инфицированных коронавирусом сокращается. Индекс PES упал до 68
2806 0
29
января
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
29.01.2021 20:31 Политика
В TikTok появился аккаунт правительства Чешской Республики
1713 0


Мобильная версия