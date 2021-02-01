В Чешской Республике отменили НДС на респираторы

Налог на добавленную стоимость больше не будет распространяться на респираторы. Правительство сегодня одобрило отмену налога на два месяца.

«НДС на респираторы будет отменен со среды. Продавцам мы оставим два дня на подготовку», — сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

Предложение об отмене НДС на респираторы поддержала и Ассоциация нанотехнологической промышленности Чешской Республики. По мнению представителей ассоциации, отмена 21% налога сделает средства защиты от коронавируса более доступными для людей.

Недавно правительство Чешской Республики обсуждало возможность введения новых правил на территории страны, согласно которым все граждане должны будут носить респираторы в очагах распространения covid-19. Такие меры действуют в Германии и в Австрии, они связаны с появлением более заразной британской мутации коронавируса.

Только инструкторы и ученики автошкол обязаны носить респираторы FFP2 или KN95 в Чехии. Остальным гражданам правительство пока рекомендует использовать их в общественных местах.

Источник: ceskenoviny